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Регионы России

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В Екатеринбурге выпал первый снег в октябре

В Екатеринбурге выпал первый снег в октябре

В Екатеринбурге вечером 4 октября жители могли наблюдать первые снежинки, которые к утру понедельника не растаяли, образовав лёгкий снежный покров.

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