В онлайн-голосовании на выборах в Москве уже приняли участие порядка 200 тыс человек

Онлайн голосование доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта Более 200 тыс. человек приняли участие в электронном голосовании на выборах президента России в начале процесса, как сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.