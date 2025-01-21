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Республика Корея требует полной денуклеаризации Северной Кореи после слов Трампа

Республика Корея требует полной денуклеаризации Северной Кореи после слов Трампа

Республика Корея выступает за полную денуклеаризацию Северной Кореи. МИД Южной Кореи прокомментировал заявления Дональда Трампа, назвавшего КНДР "ядерной державой".

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