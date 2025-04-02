Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге заметно похолодает

В выходные максимальная температура составит всего +3 градуса Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что зима в ближайшие дни к нам не вернется, однако температура воздуха заметно понизится.
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