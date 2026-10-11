Захарян впервые в сезоне вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч 8-го тура испанской Ла Лиги против «Депортиво», сообщает клуб из Сан-Себастьяна в соцсетях.
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