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Захарян впервые в сезоне вошел в стартовый состав «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на матч 8-го тура испанской Ла Лиги против «Депортиво», сообщает клуб из Сан-Себастьяна в соцсетях.

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