Ростислав Шапошников: Залужный уверен, что Зеленскому выгодно затягивать войну бесконечно

В Украине мега-скандал, который затмил «саммит мира» в Швейцарии. Валерий Залужный лайкнул пост на Фейсбуке Мирослава Олешко о том, что Зеленскому выгодно затягивать войну бесконечно, потому что так он удерживает власть.
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