Ростислав Шапошников: Залужный уверен, что Зеленскому выгодно затягивать войну бесконечно

В Украине мега-скандал, который затмил «саммит мира» в Швейцарии. Валерий Залужный лайкнул пост на Фейсбуке Мирослава Олешко о том, что Зеленскому выгодно затягивать войну бесконечно, потому что так он удерживает власть.