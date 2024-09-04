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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Официально: титульный бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 20 октября

Поединок за пояс IBF в первом среднем весе возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида. Цзю (24-1) в последний раз дрался в марте, когда проиграл раздельным решением судей Себастьяну Фундоре.

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