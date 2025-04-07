Медвежий угол
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Медвежий угол

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Шикарная жизнь семьи космонавта Леонова: дочь блистает в жемчугах в Америке, внучка и пятеро правнуков в Европе, а внук-юрист в Лондоне

Шикарная жизнь семьи космонавта Леонова: дочь блистает в жемчугах в Америке, внучка и пятеро правнуков в Европе, а внук-юрист в Лондоне

Интересная жизнь с Vera Star Алексей Леонов – легендарная фигура советской истории, один из тех, чьи имена вписаны в мировую летопись навсегда.

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Комментарии
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Александр
Бла-бла-бла. И ничего более.
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8 мин.
s
sobering
Ништяки для СССР ради молчания......           https://andrew-vk.narod.ru/public/LUNAR_RACE/index.htm
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЛУННОЙ ГОНКИ
andrew-vk narod
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2 мин.
Александр
Новосибирские физики подтвердили подлинность высадки астронавтов США на Луну. https://www.interfax.ru/russia/611577
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1 мин.
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