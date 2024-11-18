МО России заявило о поражении миномета ВСУ на правом берегу Днепра

В Министерстве Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащие группы Армии России «Днепр» активно уничтожают бронированную технику и пехотные соединения ВС киевского режима на территории правобережья Херсонщины.
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