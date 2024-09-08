Песков: РФ еще многое предстоит сделать для победы в спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова о победе РФ в специальной военной операции (СВО) на Украине.
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