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Экс-пилот «Ф-1» Даннер о Сайнсе в Венгрии: «Если Пиастри матерится, значит все серьезно. Абсолютно оправданная реакция»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер посчитал неприемлемыми действия пилота « Уильямса » Карлоса Сайнса , который допустил контакт с соперником из « Макларена » Оскаром Пиастри на Гран-при Венгрии.

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