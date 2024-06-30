Пермский терапевт опровергает мифы об аллергии на клубнику

Эксперты утверждают, что такие опасения часто беспочвенны.В последнее время клубника часто оказывается в списке продуктов, которые рекомендуется исключить из рациона кормящим мамам, детям до 2-3 лет и беременным женщинам из-за предполагаемой аллергенности.