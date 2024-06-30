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Пермский терапевт опровергает мифы об аллергии на клубнику

Пермский терапевт опровергает мифы об аллергии на клубнику

Эксперты утверждают, что такие опасения часто беспочвенны.В последнее время клубника часто оказывается в списке продуктов, которые рекомендуется исключить из рациона кормящим мамам, детям до 2-3 лет и беременным женщинам из-за предполагаемой аллергенности.

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