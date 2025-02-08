Сегодня электричество отключают в Астрахани и поселениях Красноярского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В субботу, 8 февраля, плановые отключения электричества коснутся Центрального и Трусовского районов РЭС Астрахани и 8 поселений Красноярского района: Самое короткое отключение продлится 2 часа, самое длительное – 9 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии