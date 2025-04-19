Вера Брежнева с дочерью Соней на фестивале Coachella

43-летняя Вера Брежнева продолжает отдыхать на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии. Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала в соцсетях, как проводит время на мероприятии в компании 24-летней дочери Сони.
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