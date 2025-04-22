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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чейл Соннен: «Бой Джонса и Аспиналла согласован»

«Я достаточно уверен, чтобы заявить: Бой согласован. Поединок между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом полностью обговорен.

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