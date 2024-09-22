7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 359 подписчиков

«Старичок»: Лера Кудрявцева с дочерью подтрунивают над отцом семейства

«Старичок»: Лера Кудрявцева с дочерью подтрунивают над отцом семейства

Ведущая с мужем устроили семейный выход в один из столичных парков развлечений. Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым и дочерью Машей соцсетиЛера Кудрявцева снова демонстрирует полную семейную идиллию с мужем Игорем Макаровым, о расставании с которым с надрывом сообщала в начале нынешнего года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх