«Старичок»: Лера Кудрявцева с дочерью подтрунивают над отцом семейства

Ведущая с мужем устроили семейный выход в один из столичных парков развлечений. Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым и дочерью Машей соцсетиЛера Кудрявцева снова демонстрирует полную семейную идиллию с мужем Игорем Макаровым, о расставании с которым с надрывом сообщала в начале нынешнего года.
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