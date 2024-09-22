«Старичок»: Лера Кудрявцева с дочерью подтрунивают над отцом семейства

Ведущая с мужем устроили семейный выход в один из столичных парков развлечений. Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым и дочерью Машей соцсетиЛера Кудрявцева снова демонстрирует полную семейную идиллию с мужем Игорем Макаровым, о расставании с которым с надрывом сообщала в начале нынешнего года.