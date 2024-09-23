Большинство молдаван хотят интегрироваться в Евросоюз. Санду откажется от Приднестровья?

Данные социологического опроса, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), свидетельствует, что поддержать идею изменения конституции ради евроинтеграции Молдавии на референдуме готовы большинство жителей республики.
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