В Екатеринбурге накрыли элитный дом свиданий, скрывавшийся под вывеской сигарного клуба

Своими клиентами хозяева называли руководителей, политиков и спортсменовЭлитный дом свиданий, который стыдливо прикрывался вывеской сигарного клуба с неоднозначным названием "Revnost", накрыли вечером 19 апреля общественники при содействии силовиков.
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