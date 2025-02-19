Потерпевший по делу экс-мэра Астрахани заявил суду, что не имеет претензий

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защиту Олега Полумордвинова. Адвокат бывшего мэра города Александр Карабанов сообщил, что допрошенный в суде потерпевший Роман Сарыев заявил об отсутствии претензий к Олегу Полумордвинову, так как действия экс-главы Астрахани не принесли ему какой-либо материальный ущерб или вред.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии