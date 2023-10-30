Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ

В зоне спецоперации появился первый спецбатальон саперов — пилотов дронов. Об уникальном открытии РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным «Сотый».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии