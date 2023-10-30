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Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ

Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ

В зоне спецоперации появился первый спецбатальон саперов — пилотов дронов. Об уникальном открытии РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным «Сотый».

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