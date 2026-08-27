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Зюзин об арене «Ахмат»: «Я играл за «Сан-Хосе» и «Миннесоту» – и стадионы НХЛ могут позавидовать в каких-то моментах. В Грозном появится клуб КХЛ рано или поздно»

Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин поделился впечатлениями после посещения открытия арены «Ахмат» в Грозном.

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