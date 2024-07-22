БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЧОПАМ ДАДУТ ЗЕНИТКИ? КОРПОРАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ НЕФТЕБАЗЫ ОТ УКРАИНСКИХ ДРОНОВ ﻿

ЧОПАМ ДАДУТ ЗЕНИТКИ? КОРПОРАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ НЕФТЕБАЗЫ ОТ УКРАИНСКИХ ДРОНОВ ﻿

Military lífeyrisþegiЯ не просто помню СССР, я там жил. АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Росгвардия выступила с инициативой разрешить руководителям госкомпаний, а также охранным предприятиям, обеспечивающим безопасность нефтебаз и НПЗ, пользоваться мощным оружием.

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