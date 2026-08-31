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Почему войне в Иране не видно конца

Почему войне в Иране не видно конца

Беньямин Нетаньяху заявил, что пока он премьер-министр — у Ирана не будет ядерного оружия. Сказано это было с утра, на фоне сообщений о новой эскалации войны, когда сначала ударили американцы, а потом Иран массированно ответил по их базам в регионе Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters Казалось бы, Израилю такое развитие событий выгодно.

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