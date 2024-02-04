США одобрили продажу Нидерландам высокоточных ракет почти на миллиард долларов

Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам США в понедельник, 5 февраля, заявило, что Госдепартамент одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн.
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