США одобрили продажу Нидерландам высокоточных ракет почти на миллиард долларов

Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам США в понедельник, 5 февраля, заявило, что Госдепартамент одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн.