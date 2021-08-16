Сбер подтвердил статус одного из крупных эмитентов банковских карт Европы 

Сбер в очередной раз подтвердил статус одного из крупных эмитентов банковских карт Европы. Согласно отчёту, The Nilson Report за июль 2021 года, банк с большим отрывом лидирует по количеству выпущенных дебетовых и кредитных карт (153,8 млн штук).