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Опубликованы свежие фото генерала Суровикина: После слухов о возвращении на СВО - в должности замминистра

Опубликованы свежие фото генерала Суровикина: После слухов о возвращении на СВО - в должности замминистра

В преддверии инаугурации президента, когда вся страна ожидает рокировок в министерских креслах, а слухи, подкрепляемые инсайдерами, сообщают о возвращении генерала Сергея Суровикина в зону СВО в должности нового замминистра обороны, сам "генерал Армагеддон" внезапно для всех выходит из тени – в сети опубликованы новые его фотография из Африки.

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Комментарии
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лина любимцева
ЖДУ СУРОВИКИНА!!
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3 час.
лл
лина любимцева
СЛАВА!!  СЛАВА!!  СЛАВА!!!
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3 час.
Владимир Козлов
Правильно - делать прогнозы бесполезное  и  неблагодарное занятие.
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1 час.

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