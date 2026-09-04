Помогали с медкомиссией и похищали деньги: жители Дзержинска обманывали бойцов СВО

ЧКАЛОВСК, 4 сентября, ФедералПресс. Чкаловский районный суд Нижегородской области приговорил двух жителей Дзержинска к лишению свободы за кражу более 3,8 млн рублей у военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны.
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