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Газета.ру

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Под Петербургом автомобиль сбил двух девушек на переходе, наезд попал на видео

Под Петербургом автомобиль сбил двух девушек на переходе, наезд попал на видео

Автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

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