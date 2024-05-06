В Госдепе разъяснили разницу законов об иноагентах в США и Грузии

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в понедельник, 6 мая, на брифинге заявил, что закон об иноагентах в Соединенных Штатах и Грузии – «это очень разные вещи», потому что существует разница «в природе этих законов», – сообщает РИА Новости.
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