Страна и люди
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Страна и люди

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«Торнадо-Г» накрыли позиции дроноводов ВСУ в Запорожской области

«Торнадо-Г» накрыли позиции дроноводов ВСУ в Запорожской области

Реактивная артиллерия группировки войск «Восток» нанесла удары по пунктам управления беспилотниками и позициям ВСУ на Запорожском направлении.

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