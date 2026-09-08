«Торнадо-Г» накрыли позиции дроноводов ВСУ в Запорожской области

Реактивная артиллерия группировки войск «Восток» нанесла удары по пунктам управления беспилотниками и позициям ВСУ на Запорожском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Депутата Затулина...
- Депутата Затулина...
- Почему тоннель в ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым