В РСТ прогнозируют подорожание речных круизов в 2024 году

Стоимость речных круизов в России в следующем году вырастет на 15-20%. Это связано со значительным ростом цен на дизельное топливо, а также повышением расходов туроператоров на питание и экскурсии на маршрутах.
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