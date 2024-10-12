Снайперы поддерживают продвижение штурмовиков в ДНР, уничтожая боевиков ВСУ

Скриншот видео Снайперы группировки войск "Юг" в ходе выполнения задач по поддержке штурмовиков мотострелковых подразделений обеспечивают успешное их продвижение в ДНР, уничтожая военнослужащих ВСУ и украинских националистов на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии