Губернатор Василий Анохин поручил составить социальные паспорта пожилых людей, нуждающихся в помощи

Губернатор Смоленской области отреагировал на случай жестокого и пренебрежительного отношения к пожилому человеку в Хиславичском районе В Смоленской области в течение месяца будут составлены социальные паспорта с информацией о пожилых людях, которые нуждаются в заботе.