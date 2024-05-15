Губернатор Василий Анохин поручил составить социальные паспорта пожилых людей, нуждающихся в помощи

Губернатор Смоленской области отреагировал на случай жестокого и пренебрежительного отношения к пожилому человеку в Хиславичском районе В Смоленской области в течение месяца будут составлены социальные паспорта с информацией о пожилых людях, которые нуждаются в заботе.
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