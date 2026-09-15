В ДНР заочно приговорили нидерландца к 6,5 годам за наёмничество

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Нидерландов Амеллука Аднана к 6,5 годам лишения свободы.
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