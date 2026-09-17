Самые зрелищные цирковые шоу в Москве: куда пойти с детьми до конца 2026 года

Подборка Parents.ru фото: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock/Fotodom.ruОсень и начало зимы — идеальное время для похода в цирк: за окном темнеет рано, а на манеже зажигаются огни, которые заставляют поверить в чудо и детей, и взрослых.