Семь разводов и блондинка на 35 лет младше: почему жёны не держат зла на Дунаевского

В 76 лет Максим Дунаевский женился на женщине на 35 лет младше — музыковеде Алле Новоселовой. К тому моменту за плечами автора музыки к «Мушкетёрам» и «Мэри Поппинс» было семь официальных разводов, и почти каждый из них он пережил, не потеряв уважения к бывшим жёнам.