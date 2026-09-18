Семь разводов и блондинка на 35 лет младше: почему жёны не держат зла на Дунаевского

В 76 лет Максим Дунаевский женился на женщине на 35 лет младше — музыковеде Алле Новоселовой. К тому моменту за плечами автора музыки к «Мушкетёрам» и «Мэри Поппинс» было семь официальных разводов, и почти каждый из них он пережил, не потеряв уважения к бывшим жёнам.
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