Форвард «Нэшвилла» Джохансен сделал 1-й хет-трик в НХЛ и впервые за 7 лет забросил 20 шайб за сезон

Форвард «Нэшвилла» Джохансен сделал 1-й хет-трик в НХЛ и впервые за 7 лет забросил 20 шайб за сезон

Форвард «Нэшвилла» Райан Джохансен сделал 1-й хет-трик в НХЛ. 29-летний игрок забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (6:2).

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