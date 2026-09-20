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В Москве деснице святителя Спиридона поклонились более 300 тысяч человек

В Москве деснице святителя Спиридона поклонились более 300 тысяч человек

Свыше 300 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Москве. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

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