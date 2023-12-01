Других эпитетов у западных СМИ не находится, стоит им продолжить комментировать прошедшие парламентские выборы в Нидерландах.
Страшный сон Европы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Станислав Стариков
Автор, пишите по-русски грамотно! Не придти, а прийти. Задолбали неучи. Ну хотя бы спеллчекер что ли прикрутили бы, если на редактора денег нет.
Ответить
19 час.
Вик Норд
А что такое "спеллчекер" в РУССКОМ языке?
Ответить
18 час.
Svetlana Bykova
А ещё правило "не" и "ни"
Ответить
16 час.
Свежие комментарии