Страшный сон Европы

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Других эпитетов у западных СМИ не находится, стоит им продолжить комментировать прошедшие парламентские выборы в Нидерландах.

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Комментарии
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Станислав Стариков
Автор, пишите по-русски грамотно! Не придти, а прийти. Задолбали неучи. Ну хотя бы спеллчекер что ли прикрутили бы, если на редактора денег нет.
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19 час.
Вик Норд
А что такое &quot;спеллчекер&quot; в РУССКОМ языке?
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18 час.
Svetlana Bykova
А ещё правило &quot;не&quot; и &quot;ни&quot;
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16 час.

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