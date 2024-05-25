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Страда в разгаре: как развивается мобилизация на Украине и почему Россия не стремится её сорвать

Страда в разгаре: как развивается мобилизация на Украине и почему Россия не стремится её сорвать

За пару дней до истечения «срока годности» последнего законно избранного президента, 18 мая, на Украине произошло ещё одно знаменательное событие – наконец-то вступил в силу рождавшийся в муках и криках, скандальный закон о тотальной мобилизации.

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