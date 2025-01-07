На Украине погиб еще один наемник из Европы

BBC: на Украине погиб наемник из Шотландии Военнослужащие вооруженных сил Украины в зоне боевых действий На Украине погиб наемник из Шотландии Джордан Маклахлан, поступивший на службу Вооруженных сил Украины в 2022 году, пишет BBC.