Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Союзное государство, иди на…»: в Абхазии призвали Трампа избавить республику от России и присоединить к США

«Союзное государство, иди на…»: в Абхазии призвали Трампа избавить республику от России и присоединить к США

БлокнотРУ Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен присоединить к своей стране Гренландию и Панамский канал.

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Комментарии
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Добрый Кот
Гордые и независимые абхазы готовы отсосать у Трампа за горсть жемчужин. Только мне вот интересно: штат Абхазия будет также снабжаться бесплатным российским электричеством или Трамп будет их батарейками снабжать?
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15 час.
Иван Щукин
Дааааа, дожили, абхазцы в открытую плюют в рожу нашим руководителям, а им хоть ссы в глаза всё божья раса! Как стыдно и обидно что у нас такое безвольное  руководство!
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15 час.
Владимир Елкин
А Трампу надо предложить альтернативу: если он сунется в Абхазию, то мы можем предложить Кубе и Панаме войти в состав России! Думаю, он не будет доволен и пошлет абхазов далеко-далеко...в состав Грузии (при полном согласии России!)! А вот почему в Абхазию дали бесплатное электричество и финансы за наш счет - налогоплательщиков России? Вопрос! Предательство? Подстава Президента? Или просто глупость?
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12 час.

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