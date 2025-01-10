«Союзное государство, иди на…»: в Абхазии призвали Трампа избавить республику от России и присоединить к США

Добрый Кот Гордые и независимые абхазы готовы отсосать у Трампа за горсть жемчужин. Только мне вот интересно: штат Абхазия будет также снабжаться бесплатным российским электричеством или Трамп будет их батарейками снабжать?

Иван Щукин Дааааа, дожили, абхазцы в открытую плюют в рожу нашим руководителям, а им хоть ссы в глаза всё божья раса! Как стыдно и обидно что у нас такое безвольное руководство!