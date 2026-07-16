Между Тверью и Москвой частично отменят электрички: изменится расписание из‑за строительных работ. Московско‑Тверская ППК предупредила пассажиров об изменениях в расписании пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва.
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