На ´Белшине´ прошли учения по ликвидации ЧС.

Командно-штабные учения по отработке аварийно-спасательным отрядом и персоналом служб Общества вводных по тушению условного пожара и укрытию в защитных сооружениях при нарастающей угрозе жизни и здоровью прошли в мае на территории предприятия.
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