Строительство корпуса перинатального центра в Братске предложили включить в бюджет страны на 2026-2028 годы

Сенатор Андрей Чернышев на правительственном часе в Совете Федерации предложил включить в федеральный бюджет 2026-2028 года средства на строительство акушерско-реанимационного корпуса перинатального центра Братска.
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