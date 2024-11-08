Татарстанцы могут побороться за звание эколидера-2024

До 15 ноября принимаются заявки для участия в конкурсе «ЭКОлидер-2024». За это звание смогут побороться предприятия, учебные заведения, общественные организации и СМИ, напомнили в пресс-службе Минэкологии РТ.
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