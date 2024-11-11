Жительница Камчатки родила ребёнка, будучи под следствием за выплаты на несуществующего

22-летнюю жительницу Камчатки признали виновной в мошенничестве с социальными выплатами.На Камчатке 22-летняя жительница города Елизово родила ребёнка, пока в отношении её расследовалось уголовное дело о мошенничестве с выплатами на несуществующего малыша.