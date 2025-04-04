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Лобовое столкновение на Западном обходе: водитель «Мерседеса» попытался спасти «Приору»

Лобовое столкновение на Западном обходе: водитель «Мерседеса» попытался спасти «Приору»

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение "Лады" и "Мерседеса". Свидетели утверждают, что водитель российской машины успел выбраться из объятой пламенем "Приоры", но получил травму головы при падении.

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