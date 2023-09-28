Глава Генштаба США решил защитить семью после нападок Трампа

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли принял меры, чтобы защитить себя и свою семью от бывшего президента Дональда Трампа после того, как в пятницу генерал оставит свой пост.
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