Румыния отказалась пускать российскую делегацию на ПА ОБСЕ — Совбез РФ

Румыния отказалась выдавать визы российской делегации, которая планировала участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Бухаресте, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 14 июня в Telegram-канале.
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